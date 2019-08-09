الجبلاية تعلن عن جدول مباريات الدور الأول لـ دوري الشباب

أعلن مسئولو اتحاد كرة القدم المصري عن جدول مباريات الدور الأول لدوري الشباب مواليد 2001 والذى ينطلق يوم 23 أغسطس الجاري.



ويشارك فى الدورى 18 فريقا وهم الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي و المصري و الاتحاد السكندري و طنطا و أسوان و المقاولون و بيراميدز و الجونة و ووادي دجلة و انبي و حرس الحدود و إف سي مصر و سموحه و الإنتاج الحربي و مصر المقاصة و طلائع الجيش.



وتنتهي مباريات الدور الأول لدورى 2001 للشباب يوم 13 ديسمبر 2019.