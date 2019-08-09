الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة في حادث انفجار معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة.





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى "عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن" حركى معتصم، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.





وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من لأفراد أسرته.





كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولًا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.





وأسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر.





تم تحديد كل من المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى "معاذ" وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب/عبدالرحمن جمعة محمد حسين،وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية والمدعو/إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن ، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذى يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج،وأبرزهم الهارب/أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادى بتنظيم الإخوان الإرهابى، وكذا الإرهابى الهارب بإحدى الدول "محمد على رجب" واسمه الحركى "محمد عايش" وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة.





وحيث أنه وعقب ضبط المدعو/إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابى الهارب "إسلام محمد قرنى محمد" السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان،وأثناء ذلك قام المدعو/إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو/إبراهيم خالد من الهروب برفقته،حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما.





كما أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة عن تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والآخر شقة كائنة بالإسكان الإجتماعى بمنطقة شرق الشروق"3" بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.





وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية "المجموعات المسلحة"،والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلى وبندقيتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.





وبمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.



