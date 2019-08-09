طريقة عمل حواوشي رقاق

حواوشي رقاق من الأطباق الجديدة وغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل وتقديمها لأسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير حواوشي رقاق

رقاق طري

لحمة معصجة

جبنة موتزاريلا

بيضة

سمنة

فلفل رومي

بقدونس مفروم



طريقة تحضير حواوشي رقاق



يفرد الرقاق ويضاف على الوجه اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس



يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب



تقدم عند النضج





