تناول المياه يحميك من الإصابة بـ الجلطات

قال الدكتور أحمد حسام ابوالهدي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن نسبة جلطات المخ والقلب تزداد فى فصل الصيف.





وأضاف أحمد حسام ابوالهدي، أن شرب الماء يقلل من نسبة الجفاف كما يحسن من سريان الدم ووصوله للمخ مما يقلل من تكون هذه الجلطات، وبما أن الماء تشكل حوالي 60% من وزن الجسم، فمن المهم معرفة أهمية شرب الماء وبالأخص للمخ والأعصاب.



