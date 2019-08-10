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تناول المياه يحميك من الإصابة بـ الجلطات

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:00 ص
تناول المياه يحميك
تناول المياه يحميك من الإصابة بـ الجلطات
هاجر هانئ
قال الدكتور أحمد حسام ابوالهدي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن نسبة جلطات المخ والقلب تزداد فى فصل الصيف.

وأضاف أحمد حسام ابوالهدي، أن شرب الماء يقلل من نسبة الجفاف كما يحسن من سريان الدم ووصوله للمخ مما يقلل من تكون هذه الجلطات، وبما أن الماء تشكل حوالي 60% من وزن الجسم، فمن المهم معرفة أهمية شرب الماء وبالأخص للمخ والأعصاب. 

وأشار استشاري ومدرس جراحة المخ والأعصاب، إلى إن تزويد الجسم بالكمية التي يحتاجها من الماء يعد مهما للمحافظة على المزاج والذاكرة وأداء الدماغ، كما يساعد فى التقليل من الصداع وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الجفاف، ويساهم فى التقليل من خطر الإصابة بحصى الكلى ، فقد يساعد شرب كميات كبيرة من الماء على زيادة حجم البول في الكلى ، مما يخفف من تركيز المعادن فيها ، ويقلل من خطر تبلورها وتجمعها على شكل حصى.

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