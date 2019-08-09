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رياضة

بفارق 9 أهداف .. منتخب مصر لكرة اليد للناشئين يتقدم على تايوان 32 /24 .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:01 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
حسن العمدة
انتهت 24 دقيقة من الشوط الثاني بتقدم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين علي تايوان بنتيجة 32- 24 فى المباراة التي تقام حاليا بدولة مقدونيا .

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فى الشوط الاول علي تايوان بنتيجة 18- 15 .

وتصدر منتخب المجر المجموعة الان برصيد ٦ نقاط من ثلاث انتصارات و يقابل السويد غدآ التى لديها ٤ نقاط من ثلاث لقاءات وفرنسا ٤ نقاط من ثلاث لقاءات .

وتضم المجموعة الثانية ، منتخب مصر وفرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وفاز منتخب مصر فى أولى لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 أمس الثلاثاء ، وخسر اللقاء الثاني امام فرنسا يوم الاربعاء الماضي بنتيجة 28/24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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