منتخب كرة اليد للناشئين يهزم تايوان 36 / 24 فى مونديال مقدونيا..فيديو

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، فوزا مستحقا علي تايوان بنتيجة 36- 24 فى المباراة التي تقام حاليا بدولة مقدونيا.



وانهي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الشوط الاول بالتقدم علي تايوان بنتيجة 18- 15.



وتصدر منتخب المجر المجموعة الان برصيد ٦ نقاط من ثلاث انتصارات ويقابل السويد غدآ التى لديها ٤ نقاط من ثلاث لقاءات وفرنسا ٤ نقاط من ثلاث لقاءات.



وتضم المجموعة الثانية، منتخب مصر وفرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.



وفاز منتخب مصر فى أولى لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 أمس الثلاثاء ، وخسر اللقاء الثاني امام فرنسا يوم الاربعاء الماضي بنتيجة 28/24 .



وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.