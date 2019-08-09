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مرأة

ميرنا نور الدين فى إطلالة جذابة بالأبيض والأسود

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:47 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت ميرنا نور الدين خلال الصورة بإطلالة أنيقة بالألوان والأبيض والأسود نالت إعجاب متابعيها.

كانت ميرنا نور الدين خاضت سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

المسلسل بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

ميرنا نور الدين فى إطلالة جذابة بالأبيض والأسود

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