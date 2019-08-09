ماليش لازمة من غيرك.. لاعب الأهلى يرثي والده بكلمات مؤثرة

نشر صلاح محسن لاعب النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورا مدون عليها رسالة رثاء لوالده الذى وافته المنية صباح اليوم.



وكتب لاعب الأهلى صلاح محسن فى رثائه لوالده بكلمات حزينة قائلا: "أنت كنت كل حاجه لي أنت ضهري مش عارف من غيرك هكمل ازاي بحبك، والله العظيم يا أبويا انا هموت من غيرك انتي سبتني ف الحياة مليش لازمه هتوحشني اوي".



وتابع صلاح محسن: "كل ثانية هصلي وادعيلك يا أبويا ربنا يصبرني يا أبويا كل الي فيها انك سبتني كنت محتاجك جنبي الفترة دي بس انت سبتني، ربنا يغفر ليك ويرحمك يا حياتي كلها بحبك".



يذكر اأ والد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي توفي صباح اليوم الجمعة، بمسقط رأسه في الشرقية.



ومن المقرر، أن يقام اليوم الجمعة العزاء مساء اليوم بعزبة الحكيم التابعة لقرية طاروط بالزقازيق في الشرقية.