ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تطالب رجال الأعمال بمساندة السيسي في تحقيق هدف مبادرة حياة كريمة

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حسن رضوان
أشاد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة وأنما هي بمثابة مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة جميع القرى التي تحتاج إلى دعم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دايمًا يسعي لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطن المصري.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال بمساندة الرئيس السيسي في دعم مبادرة حياة كريمة وتحسين الوضع الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن عهد الرئيس السيسي شهد إنجازات كبيرة وسيشهد المزيد الأيام القادمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: مبادرة حياة كريمة تستهدف تغيير نمط حياة القرى الأكثر فقرا

برلمانية عن مبادرة حياة كريمة: الرئيس السيسي يسعى للارتقاء بالمواطن

برلماني: مبادرة حياة كريمة تحد من أرتفاع نسبة الفقر

بـ23 مليون جنيه.. برلمانية: مبادرة حياة كريمة تدعم القرى الأكثر احتياجا

الرئيس السيسي يطلق مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا..وبرلمانيون: ستترك بصمة في وجدان المواطن.. ويؤكدون: ستحسن ظروفه الاقتصادية

محمد أبوحامد: حياة كريمة مشروع قومي مستمر وليس مجرد مبادرة

ترشيحاتنا

غرق مطار انجليزي بالامطار وسط ذهول الركاب.. فيديو

جاب الرابع.. هدف اوريجي يتسبب في سخرية رواد التواصل الاجتماعي من مشجعي برشلونة

شاهد.. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة

محمد صلاح يقود ليفربول لـ اكتساح نورويتش سيتي برباعية في الشوط الأول.. فيديو

تشييع جثمان طليقة أحمد السعدني من مسجد سعاد كفافى ..غدا

بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي