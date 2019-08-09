خلال ساعات.. محمد النني يرحل عن آرسنال

بات المحترف الدولي المصري محمد النني قاب قوسين او ادنى من الرحيل عن صفوف فريق ارسنال الانجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة من فترة الانتقالات الصيفية، منتقلًا الي الدوري التركي.



واكدت التقارير الانجليزية خلال الساعات القليلة الماضية ان محمد النني اصبح قريبا من الانضمام الي فريق جالاتا سراي، وذلك برفقة بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف فريق ارسنال.



واشارت صحيفة اكسبريس الانجليزية ان هناك ثلاثة لاعبين سيغادرون قلعة ارسنال، وهم محمد النني وشكوردان موستافي وكالوم تشامبيرس، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وافادت الصحيفة الي ان صفقة انتقال محمد النني الي جالاتا سراي قد تتم قبل نهاية الاسبوع الجاري.