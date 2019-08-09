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فن

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الأردن.. 4 أكتوبر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:24 م
عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج
يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا، في الأردن يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمدينة العقبة.

وتصدر الهضبة مؤخرا، ترتيب رقم واحد على تطبيق "آيتيونز" في مصر، بأغنية "بحبه"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".

وتعد الأغنية الأولى في ألبوم عمرو دياب الجديد والذي يحمل اسم "أنا غير"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم 16 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

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