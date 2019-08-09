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ترامب يعلق على عنصرية بايدن حول الأطفال البيض والسود: مختل عقليا ونفسيا وفكريا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:40 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
أحمد سيف الدين
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له أمام البيت الأبيض، منافسه الانتخابي جو بايدن بعد التغريدات الأخيرة التي نشرها على صفحته على تويتر، وتناولت رأيه في الأطفال الفقراء والأغنياء.

كان "بايدن" يوجه كلامه لمجموعة من الناخبين الآسيويين والإسبان في ولاية أيوا، وقال إن "الأطفال الفقراء، أذكياء مثل الأطفال البيض". وهي ما إعتبرها منتقديه عنصرية من بايدن بشأن أصحاب البشرة السمراء.

وعلق ترامب على ما قاله بايدن وقال إن تعليق بايدن ما هو إلا انعكاسًا لفكره، وأضاف: بايدن مختل عقليا أو نفسيا أو فكريا، لا يجب أن يكون مثله هم إختيارك ليكون رئيسًا لك، ولكن إن حدث ذلك، سأشعر بالسعادة".

وعلقت حملة بايدن، قائلة أن المرشح الرئاسي "أخطأ التعبير وما قاله ما هو إلا زلة لسان وقام بتصحيح ما قاله على الفور، ووضح بأن جميع الأطفال يستحقون حياة عادلة، وأن الأطفال المولودين في ظروف صعبة أذكياء مثل أولئك الذين ولدوا للآباء الأثرياء.



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