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الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بحلول عيد الاضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
سعيد العربي
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى المصريين بالخارج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية.

قال السيسي: «الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

وأضاف: «أتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد».

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