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مصطفى بكري: الداخلية وجهت ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:34 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الداخلية قد وجهت ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية في مصر الذين تورطوا في حادث معهد الأورام الأليم.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تمكنت من الوصول إلى أسماء وأماكن اختباء الإرهابيين المتورطين في ذلك الحادث الإرهابي الأليم.

ولفت مصطفى بكري إلى أن الداخلية تمكنت من مداهمة هؤلاء الإرهابيين في أوكارهم المتفرقة في كل الجمهورية، ليتم خلال ساعات قليلة ضبط كل الخلية الإرهابية.

وأكد "بكري"، أن الأجهزة الأمنية القوية تمكنت في وقت قياسي من ضبط هؤلاء الجناة، ليتبين تورط تلك الخلية مع حركة حسم الإرهابية بالخارج.

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