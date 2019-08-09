وطنكم في خطر.. مصطفى بكري: الجزيرة لا تزال تبث السموم والأكاذيب

وجه الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، رسالة الى كل المشككين في نزاهة الإعلام المصري، قائلا" الإعلام المصرى الوطني لسه بخير"، حيث انه لا ينشر الشائعات والأكاذيب مثلما تفعل قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان المأجورة.



وأوضح، مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الجزيرة تدس السم في العسل، حيث تدعي المهنية والحيادية ولكنها لا تعرف غير الكذب ونشر الشائعات في صالح دول معادية وحماية للجماعات الإرهابية في كل العالم.



ونوه مصطفى بكري إلي أنه لديه ثقة كبيرة في شباب مصر الواعي، علي خلاف البعض الذين يظلون يشككون في كل شئ علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار مصطفى بكري أن الوطن في خطر بسبب تلك الشائعات والأكاذيب، ما يلزم وقوف المصريين صفا واحدا ضدها، لأنها تخدم أغراضا ودولا معادية للوطن.

