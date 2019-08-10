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موجز البلد| أول ظهور للملك أحمد فؤاد منذ 9 سنوات.. طقس الغد حار.. وموعد صلاة عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:00 ص
موجز البلد
موجز البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، نشرت صفحة تحمل اسم «الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول-فاروق مصر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا للملك أحمد فؤاد الثاني وأسرته أثناء قضائه إجازة بأحد الشواطئ المصرية في أول زيارة له منذ 9 سنوات لمصر.

ونشر الموقع أيضًا.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

فيما نشر ايضًا.. حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي.

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