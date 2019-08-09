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رياضة

بحضور محمد صلاح .. ضربة موجعة لـ ليفربول في مواجهة نورويتش سيتي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
تلقى فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضربة موجعة خلال مباراة نورويتش سيتي الإنجليزي التي تقام بالوقت الحالي باستاد انفيلد في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الانجليزي 2019/2020.

وتعرض الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى الإصابة خلال مباراة ليفربول ونورويتش سيتي التي يشارك فيها محمد صلاح، ليخرج من المباراة مصابًا ويدخل بدلًا منه الحارس البديل.

ونجح فريق ليفربول في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق نورويتش سيتي، جاء الأول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نورويتش سيتي عقب استقبال سيئ من تسديدة مهاجم ليفربول اوريجي.

بينما سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 19 وذلك بعدما تلقى تمريرة جعلته أمام الحارس مباشرة، كما سجل الهدف الثالث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بالدقيقة 29 من رأسية قوية بعد ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول.

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