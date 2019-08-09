الأهلي يتعاقد مع شوكت لدعم فريق السلة

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع أيمن شوكت، لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب الوطني، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي خلال الموسم المقبل.



وأوضح أن النادي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب، وجرى إنهاء إجراءات قيده ليصبح لاعبًا في الفريق لمدة ٣ مواسم قادمة.



وأشار إلى أن المفاوضات مع نادي طلائع الجيش استغرقت فترة طويلة قبل أن تتكلل بالنجاح في ظل العلاقات القوية بين الجانبين، وفي ظل القيمة الفنية العالية للاعب.



وأضاف عبد القادر، أن التعاقد مع شوكت جاء استكمالًا لسلسلة التعاقدات التي تمت على فريق السلة بناءً على الرؤية الفنية لأشرف توفيق، المدير الفني، وفي ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نحو تدعيم كافة فرق النادي للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

