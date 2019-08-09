ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع شوكت لدعم فريق السلة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع أيمن شوكت، لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب الوطني، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن النادي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب، وجرى إنهاء إجراءات قيده ليصبح لاعبًا في الفريق لمدة ٣ مواسم قادمة.

وأشار إلى أن المفاوضات مع نادي طلائع الجيش استغرقت فترة طويلة قبل أن تتكلل بالنجاح في ظل العلاقات القوية بين الجانبين، وفي ظل القيمة الفنية العالية للاعب.

وأضاف عبد القادر، أن التعاقد مع شوكت جاء استكمالًا لسلسلة التعاقدات التي تمت على فريق السلة بناءً على الرؤية الفنية لأشرف توفيق، المدير الفني، وفي ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نحو تدعيم كافة فرق النادي للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يضم عادل والبدراوي وجمال لفريق اليد

خطة مثالية.. رؤوف عبد القادر: انتظروا موسما استثنائيا لفرق الأهلى الرياضية

موعد انضمام أحمد إسماعيل لاعب رجال السلة لتدريبات الأهلي

الأهلي: التعاقد مع أحمد إسماعيل خطوة فى طريق تدعيم رجال السلة

الأهلي يعلن ضم لاعب جديد

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف حقيقة أزمته مع نجم الاهلي

بند صارم.. الكاف يحرم لاعبي الأندية من استكمال بطولاتهم فى هذه الحالة

توعدتهن بقطع رؤوسهن .. اعتقال معلمة في المغرب هددت متطوعات بلجيكيات بالقتل

طريقة عمل البيتزا في البيت .. و7 أسرار لنجاحها

رغم ثروة ترامب الفاحشة.. أسرة الرئيس الأمريكي مهددة بالإفلاس

بـ خلخال وهوت شورت.. منة فضالي تبهر متابعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في البيت .. و7 أسرار لنجاحها

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور