مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة بالمحلة الكبرى

لقي طفل فى العقد الثاني من عمرها مصرعه أثناء استحمامه فى مياه الترعة قرية منشاة الأمراء بمركز المحلة فجرفه التيار مما تسبب فى وفاته بسبب اسفكسيا الغرق، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشالها ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق طفل يدعى "محمد.ع" 14 سنة أثناء الاستحمام فى ترعة قرية منشأة الأمراء.



وأيدت تقارير مفتش الصحة أن سبب الوفاة الطفل هو قصور فى التنفس بسبب اسفكسيا الغرق.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح ودفن الجثة.

