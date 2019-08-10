حسين ومصطفى فهمى مع زوجاتهم بحفل جينيفر لوبيز وظهور خاص لـ أحمد حلمى ومنى زكى

أشعلت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز مسرح حفلها بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة، وظهرت بملابس يمكن وصفها بالجريئة.



وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، وسط عدد من نجوم الفن ومنهم حسين فهمي وزوجته، ومصطفى فهمى وزوجته، بالإضافة إلى ظهور خاص للثنائى أحمد حلمى ومنى زكى.



وقد تم تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.



jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأميريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.



وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.



وشاركت في عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.