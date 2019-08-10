ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهوره ملبيا بمشعر منى.. الجمهور يهاجم احمد سعد...انت رايح تحج ولا تتصور

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:07 ص
مصطفى كرم
نشر الفنان احمد سعد فيديو لة وهو يلبي مع حجيج بيت الله الحرام بيوم التروية بمنى قبل صعده على جبل عرفات.

وظهر أحمد سعد بملابس الإحرام بمنى وهو يلبي بصوت مرتفع.

وجاءت الردود واسعة على الفيديو وجاءت بين "تقبل الله " و"حج مبرور وذنب مغفور ".

وهاجمه البعض ب"يا اخي اهدي علينا وطفي التصوير وخلي قلبك مع الله" و "هو حضرتك رايح تحج ولا عشان تتصور ".

ويستعد حجيج بيت الله الحرام للصعود علي جبل عرفات لاتمام الركن الاعظم بالحج وتلبية نداء المولي عز وجل .
View this post on Instagram

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرًا إلى ميناء جدة السعودي

الإفتاء توضح طريقة إعادة نية الإحرام في حج التمتع

تعرف على ما يفعله الحاج المتمتع وهل يشترط تجديد نية الإحرام؟

ما يفعله الحاج "يوم التروية" قبل صعود عرفة

يرجع لنبي الله إبراهيم.. قصة تسمية الثامن من ذي الحجة بيوم التروية

تكبيرات الحج كاملة .. و دعاء يوم عرفة .. لبيك اللهم لبيك

ترشيحاتنا

حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا

بث مباشر لشعائر صلاة فجر يوم عرفة من الحرم المكي

فى الجزء الثانى من معكم.. ياسمين عبدالعزيز تروي تفاصيل خناقتها مع منى الشاذلى.. وابنتها: ماما فى البيت زي الأفلام

30 صورة من عزاء والدة فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد

جاب الرابع.. هدف اوريجي يتسبب في سخرية رواد التواصل الاجتماعي من مشجعي برشلونة

أرقام حاسمة وأهداف لا تنتهي.. محمد صلاح فخر العرب بلا منازع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي