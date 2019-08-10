بعد ظهوره ملبيا بمشعر منى.. الجمهور يهاجم احمد سعد...انت رايح تحج ولا تتصور

نشر الفنان احمد سعد فيديو لة وهو يلبي مع حجيج بيت الله الحرام بيوم التروية بمنى قبل صعده على جبل عرفات.وظهر أحمد سعد بملابس الإحرام بمنى وهو يلبي بصوت مرتفع.وجاءت الردود واسعة على الفيديو وجاءت بين "تقبل الله " و"حج مبرور وذنب مغفور ".وهاجمه البعض ب"يا اخي اهدي علينا وطفي التصوير وخلي قلبك مع الله" و "هو حضرتك رايح تحج ولا عشان تتصور ".ويستعد حجيج بيت الله الحرام للصعود علي جبل عرفات لاتمام الركن الاعظم بالحج وتلبية نداء المولي عز وجل .