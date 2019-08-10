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زيادة طرح منتجات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 50%.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:32 ص
اللحوم
اللحوم
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، السبت، أبرز عناوين الصحف المصرية والدولية وبعض المقالات المتنوعة الصادرة اليوم.

وجاءت العناوين على النحو التالي:

المصرى اليوم
2 مليون حاج على عرفات ..اليوم

أخبار اليوم

وفد من الجبهة الثورية بالسودان فى القاهرة

البوابة
الداخلية ترفع درحة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الأضحى

صدى البلد
تيسيرًا على الركاب..الدفع بـ6 قطارات مكيفة مميزة لخدمة ركاب الوجه القبلى

مبتدأ
المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

اليوم السابع
زيادة طرح منتجات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 50% بمناسبة عيد الأضحى

الشروق
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