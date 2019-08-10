استقرار اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 10-8-2019

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 10-8- 2019، وفقا لاحداث بيانات البنك المركزى المصرى، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.50 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.



في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.46 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.03 جنيه للشراء و20.18 جنيه للبيع.



بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.90 جنيه للشراء و17.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.56 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.



و سجل اليوان الصيني نحو 2.34 جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.

