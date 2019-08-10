3 طرق بسيطة لتوصيل هاتفك الأندرويد بجهاز التلفزيون

يجد العديد من الأشخاص صعوبة في بث الصور ومقاع الفيديو الموجودة على هواتفهم المحمولة عبلا جهاز التلفاز الخاص بالمنزل، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني طريقة توصيل هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام "أندرويد" بجهاز التلفزيون.



1.توصيل الهاتف بالتلفزيون الذكي لاسلكيًا



من السهل جدًا توصيل هاتفك بالتلفزيون الذكي بفضل تقنية Wi-Fi Direct التي تسمح للأجهزة بالاتصال ببعضها البعض دون الحاجة إلى نقطة وصول لاسلكية وتمكنك من توصيل هاتفك بالتلفزيون الذكي الخاص بك بسهولة.



إذا كنت تريد بث مقطع فيديو على YouTube أو دفق Twitch؟ أولًا ، تحتاج إلى تمكين Wi-Fi Direct على تلفزيونك ( تدعمه معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة)، ثم افتح المحتوى الذي تختاره على هاتفك، وانقر فوق زر المشاركة وحدد Wi-Fi Direct (يجب أن يظهر تلفزيونك في قائمة الأجهزة). ما عليك سوى اختياره وبدء البث!



ويعد استخدام تقنية "البلوتوث" Bluetooth لتوصيل هاتفك بالتلفزيون الذكي خيارًا أيضًا، ولكن فقط لبث الصوت، ويعد استخدام هذه التقنية مفيدا جدا إذا كنت تستخدم خدمة مثل Spotify وترغب في تشغيل الموسيقى على جهاز تلفزيون متصل بنظام صوت قوي.



2. استخدام التطبيقات لتوصيل الهاتف بالتلفزيون الذكي



تتيح لك تطبيقات البث المباشر مثل iMediaShare - Photos & Music نقل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي إلى تلفزيونك الذكي Smart TV أو الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA، مثل أنظمة الصوت ومجموعات فك التشفير.



3. استخدم جهاز Google Chromecast



يتيح لك هذا الجهاز إرسال المحتوى من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام "أندرويد" إلى التلفزيون مباشرة.



كل ما تحتاجه لتشغيله هو تطبيق Google Home، الذي ستجده مجانًا في متجر بلاي، وقم بتوصيل Chromecast بمنفذ HDMI بجهاز التلفزيون.



وفي قائمة تطبيق Google Home، ما عليك سوى اختيار Cast Screen / Audio، ثم انقر فوق الزر الأزرق، ثم حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.



بدلًا من ذلك، تحتوي بعض الأجهزة على زر Cast في جزء الإعدادات السريعة، والذي يتم العثور عليه عن طريق السحب لأسفل من أعلى شاشة جهازك.



وإذا لم يكن خيار Cast متاحًا ، فقد تتمكن من إضافته إلى الإعدادات السريعة في خيارات هاتفك.