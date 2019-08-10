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فن

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تشعل إنستجرام

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:32 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
منار نور
نشرت ميرهان حسين مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميرهان حسين فى الصور بإطلالة ناعمة حازت على اعجاب الكثير من متابعيها، حيث ظهرت بفستان زهرى قصير، وشعر كيرلى منسدل على الأكتاف.

اما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم ابرز ملامحها الأنثوية ، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها .

يذكر أن ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.

وتدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

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