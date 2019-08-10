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رياضة

شاهد.. رسالة مثيرة من وائل جمعة بعد تألق محمد صلاح

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور
أشاد وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، بالفرعون المصري محمد صلاح، بعد هدفه الأول في المباراة الافتتاحية للريدز في الدوري الانجليزي.

وغرد وائل جمعة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "#محمد_صلاح وهدف العادة في المباراة الافتتاحية منذ انضمامه لـ #ليفربول ويواصل بهذا الرقم المميز مسلسل تألقه مع فرقة الريدز.. بالتوفيق لنجمنا المصري وإن شاء الله يواصل بنفس الروح العالية".

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في إضافة الهدف الثاني بمرمى منافسه فريق نورويتش سيتي بالمباراة التي تجمع الفريقين باستاد إنفيلد في افتتاحية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2019 /2020.

وكان فريق ليفربول، سجل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نوريتش سيتي عقب استقبال سيئ من تسديدة مهاجم ليفربول أوريجي.

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