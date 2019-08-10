شاهد.. راغب علامة في أحدث ظهور له بالساحل الشمالي

نشر الفنان راغب علامة صور جديدة له من خلال حفلته أمس بالساحل الشمالى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر راغب علامة فى الصورة وسط جمهوره ، ولاقت الصورة العديد التعليقات الإيجابية.يحيى الفنان اللبناني راغب علامة حل غنائي ساهر له، اليوم السبت 10 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان إهدن للموسيقى في لبنان.وطرح راغب علامة أحدث أغانيه مؤخرا بعنوان «صدفة» عبر تطبيق الموسيقى أنغامي، وقناته الرسمية على موقع يوتيوب، التي أعلن عنها قبل أيام.