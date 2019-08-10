أهالي أرض اللواء يشكون من تراكم القمامة

أرسلت فاطمة محمد، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة أرض اللواء بالقاهرة.



وأوضحت "فاطمة" أن منطقة ارض اللواء تحديدا بالقرب من المحور تعانى من تراكم أكوام القمامة بالشوارع الجانبية وبجانب المحور، ما يفسد المظهر الحضاري.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



