بعشق إحساسك.. الجمهور يغازل وائل جسار بعد حفله الأخير

نشر الفنان وائل جسار، مجموعة من الصور له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" من حفلته السابقة بمهرجان حاصبيا.



وظهر وائل جسار في المهرجان مندمجا في الحفل وسط حضور جماهير كبير.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت من بينها: "والله بعشق احساسك انا امنيتي احضرلك حفلة"و "إن شاء الله ناجح دائما".



وكان الفنان وائل جسار طرح أغنيته الجديدة بتلبك، عبر صفحته الشخصية على الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ويتعاون وائل جسار من خلال تلك الأغنية مع المؤلف منير بو عساف، والملحن ملحم أبو شديد ، والذى قام بتوزيع الأغنية أيضًا.

