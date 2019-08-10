إزالة 175 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة .. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة أعمالها بمحافظة البحيرة في إطار متابعة أعمال الموجة 13 بمدن ومراكز المحافظة والتصدي لكافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة أيام العيد وقرر وقف الإجازات للمسؤولين المختصين بالإدارات الهندسية مشددا على الحفاظ على حق الشعب واستعادة الدولة أراضيها تأكيدا لهيبتها.



وأشار محافظ البحيرة، إلى قيام الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - بدر - حوش عيسي - دمنهور - الرحمانيه -شبراخيت - المحموديه - إدكو - أبوالمطامير - إيتاي البارود - كوم حمادة) بعدة حملات لإزالة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الإدارات الزراعية - الآثار - الإصلاح الزراعي - الري والصرف - الشرطة ).



وأسفرت الحملات عن إزالة 12حاله تعدي بإجمالى 2261م على أملاك رى الخطاطبة بنطاق الوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حمادة عبارة عن مبانى خرسانية وحظائر مواشى وتندات بالصاج ،20حالة تعدى على أملاك الزراعة وأملاك الرى وأملاك الوحدة المحلية بناحيه الربدان بمركز ومدينه شبراخيت على مساحه 1138.82بالإضافة إلى إزالة 19 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1777متر بناحية اسمانيا كما تم تنفيذ عدد2حالة إزالة فورية لتعدي المواطنين علي أرض زراعية بمساحة 410متر وذلك بناحية محلة بشر بقرية الأصلاب وقرية سليمان بشبراخيت



وإزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة بمركز ومدينة بدر بإجمالي مساحة 752 بالإضافة إلى إزالة فى المهد عبارة عن مبنى بالطوب الابيض (مزرعة دواجن تحت الانشاء) علي مساحة 2500م٢ بزمام جمعية أحمد عرابى و تنفيذ عدد 16 حالة إزالة فى حملة مكبرة من الطرق والنقل بقرية إدفينا والساحل برشيد



وتم إزالة 10حالات تعدي منهم (3حالات تعدي بنطاق الوحده لقرية مؤسسة البستان بالدلنجات وأملاك تبع الإصلاح الزراعي و3 حالات أملاك دوله و4حالات تبع الصرف الزراعي بمساحة 2836م2 عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية وإزالة 78 حالة تعدي علي أراضي زراعية وأملاك دوله وتعديات علي آثار والطرق بمركز ومدينة أبوحمص علي مساحه 9887م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار وحفر وقواعد وسملات ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قري ( جواد حسني، كوم القناطر ، بطورس وبسنتواي وبركة غطاس ودمسنا).





