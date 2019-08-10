تعطل حركة المواصلات بسبب انقلاب سيارة نقل بالغربية

شهد الطريق الفرعي "بلاي – السنطة "بمحافظة الغربية اليوم واقعة إنقلاب سيارة نقل "لوري " محملة بأطنان من السماد بسبب الحمولة والسرعة الزائدة مما تسبب فى تعطل حركة النقل والمواصلات وتم الدفع بقوات الإنقاذ ورفع أثار الحادث .



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغا بانقلاب سيارة نقل على طريق "بلاى - طنطا" .



وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية الى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحادث هو الحمولة الزائدة ومطبات الطريق امام قرية بلاى التابعة بذات الطريق دون وقوع أى ضحايا أو مصابين .



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث وأمرت برفع أثار الحادث بذات الطريق .

