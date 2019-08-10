7 تعليمات عاجلة لمدارس القليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد



وشملت التعليمات ضرورة مراجعة جميع المراوح التي تم تركيبها بمعرفة المدرسة أو الغير منعًا لأي خطورة ، وإزالة المباني العشوائية التي تم تنفيذها دون الرجوع للهيئة.



كما شددت المديرية على ضرورة رفع أي تشوينات للأثاث من فوق الأسطح والأفنية بالطرق القانونية ، مع التأكد من نظافة الاسطح وتسليك صرف المطر لحماية الأسطح من مياه الأمطار.



وأكدت التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من سلامة البوابات والتثبيت الجيد لها لحماية الطلاب ، والتنسيق مع الوحدات المحلية لإزالة المخلفات وأكوام القمامة الموجودة خارج أسوار المدارس.



وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد أعلنت في وقت سابق ، أن موعد بدء الدراسة 2019 / 2020 بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام، أي يوم 11 سبتمبر 2019.



كما تقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

تلقت مدارس محافظة القليوبية 7 تعليمات رسمية عاجلة وواجبة التنفيذ من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، بشأن استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2020/2019.وقد شددت هذه التعليمات على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة (لمبات – حنفيات – تسليك الصرف).