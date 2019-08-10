لاعب الأهلي السابق يقضي إجازته على متن مركب .. شاهد

نشر محمد فاروق لاعب منتخب مصر والاهلى السابق، صورًا جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يستمتع بإجازة الصيف.



وظهر "محمد فاروق"، وهو يقود مركبًا مستمتعًا بالطقس المشمس، وحازت الصورة إعجاب كثيرين من متابعيه.



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران ختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لفريق اطلع بره.



ثم يتوجه اللاعبين وأفراد الجهاز لتناول الإفطار في مطعم النادي ثم يتوجهون إلى الإسكندرية.





ويقابل الأهلي فريق اطلع بره غدا في أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة السابعة مساءً.

