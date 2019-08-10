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حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
جودت عيد
بعث المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت البرقية تمنيات مستشاري الهيئة بأن يعيد الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق الشعب المصري كل ما يتمناه من تنمية ورخاء وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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