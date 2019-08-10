قضايا الدولة تهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

بعث المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وتضمنت البرقية تمنيات مستشاري الهيئة بأن يعيد الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق الشعب المصري كل ما يتمناه من تنمية ورخاء وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.