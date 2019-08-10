بـ رسالة صوتية .. عمرو دياب يهنئ جمهوره بعيد الاضحى





فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.







هنأ النجم عمرو دياب جمهوره بعيد الأضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" برسالة صوتية.وقال عمرو دياب في رسالته "كل عام وأنتم بخير عيد عيد اضحى مبارك".وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".