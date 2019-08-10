سقوط عصابة سرقة كابلات تابعة لشركة شهيرة للاتصالات بمدينة نصر

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط ١٢ عاملا سرقوا كابلات من شركة شهيرة للاتصالات بمدينة نصر.
وأثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع أبو حيان التوحيدي ـ الحي السابع دائرة القسم .
تمكنت القوة من ضبط ١٢ عاملا حال قيامهم بوضع عدد 11 قمعا مروريا والقيام بأعمال حفر واستخراج عدد 2 كابل بطول 6 متر تابعة للشركة شهيرة للاتصالات وبحوزتهم السيارة مثبت علي لوحاتها المعدنية مزورة وعدد من الخطابات لجهات أمنية وتصاريح " مزورة " ومنسوبة للشركة للاتصالات و أدوات عبارة عن ( مقص حديدي ، 5 عتلات حديدية ، فأس حديدية ، حزام لربط الكابلات ).
اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بالشركة للاتصالات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع ، وأقر الثاني باستعارته السيارة من مالكها دون علم الأخير باستخدامها في واقعة السرقة جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
وأثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع أبو حيان التوحيدي ـ الحي السابع دائرة القسم .
تمكنت القوة من ضبط ١٢ عاملا حال قيامهم بوضع عدد 11 قمعا مروريا والقيام بأعمال حفر واستخراج عدد 2 كابل بطول 6 متر تابعة للشركة شهيرة للاتصالات وبحوزتهم السيارة مثبت علي لوحاتها المعدنية مزورة وعدد من الخطابات لجهات أمنية وتصاريح " مزورة " ومنسوبة للشركة للاتصالات و أدوات عبارة عن ( مقص حديدي ، 5 عتلات حديدية ، فأس حديدية ، حزام لربط الكابلات ).
اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بالشركة للاتصالات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع ، وأقر الثاني باستعارته السيارة من مالكها دون علم الأخير باستخدامها في واقعة السرقة جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.