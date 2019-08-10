6 مطبات أمام رئيس الحكام .. صافرة سمير عثمان تواجه التحدي في الدوري

أعلن اليوم السبت اتحاد الكرة عن تشكيل اللجان واختيار سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته على خلفية خروج منتخب مصر الوطنى من أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر.



يعتبر سمير عثمان الحكم الدولى نجل الراحل محمود عثمان أحد الكوادر الشابة التى حرص اللواء ثروت سويلم على الدفع بها فى إطار ضخ دماء جديدة لترأس لجنة الحكام بدء من الموسم القادم حيث يمتلك خبرات إدارية باعتباره حكم دولي سابق إضافة الى كونه مديرا لأحد البنوك المصرفية.



صدى البلد يرصد 6 مطبات تواجه رئيس لجنة الحكام الجديد قبل انطلاق مشوار الدورى الممتاز موسم 2019-2020..



أجانب الحكام



استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدورى الممتاز الجديد أولى المطبات أمام سمير عثمان بعدما وجه مؤخرا انتقادات حادة بشأن الاستعانة بالعناصر الأوروبية فى الدورى المحلى وقال : اتحاد الكرة استعان بـ33 حكما أجنبيا خلال الموسم الماضي، الكل كان لديه أخطاء والبعض من الأجانب أثر على نتائج المباريات، ولم يكونوا على المستوى المطلوب”.



وطالب سمير عثمان الجبلاية ضرورة منح الثقة للحكم المصري فى ظل حضور نظيره الأجنبي إلي مصر من أجل الزيارات السياحية وليس همه سوى الأموال.



الحكم الإضافي



لم يتحمس كثيرا سمير عثمان لتجربة الحكم الإضافى في الدوري المحلي واعتبرها غير ناجحة فى لقاءات المسابقة المحلية الموسم المنصرم.



وقال سمير عبر الفضائيات مؤخرا: "تجربة الحكم الخامس لم تكن ناجحة، لأنهم لم يتدربوا على ذلك، وكان يجب تطبيقها في المباراة الودية أولًا" وتسبب في مشاكل أكبر، واحتسبوا ضربات جزاء وهمية، وتغاضوا عن احتساب بعض الأخطاء".



حماية الحكام



واجه قضاة الملاعب خلال الموسم الماضى هجوما عنيفا وصل الى حد الإساءة من قبل عناصر المنظومة الرياضية ورؤساء الأندية وطالتهم الانتقادات حول مستوى أدائهم لدى إدارتهم المسابقات المحلية.



حماية الحكام معنويا وقانونيا تحدى صعب لرئيس اللجنة الجديد الذى يسعى إلى مخاطبة مسئولى الجبلاية لوضع حد للهجوم الضارى عبر وسائل الإعلام من قبل عناصر المنظومة الرياضية وأيضا داخل المستطيل الأخضر فى بعض الأحيان.



القائمة الدولية للحكام



فى نهاية كل عام تطل أزمة كل موسم المتمثلة فى قائمة الحكام الدولية والتى يتم إرسالها عبر الجبلاية الى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" تمهيدا لاعتمادها.



سمير عثمان يواجه معضلة فى اختيار قائمة الحكام الدوليين نظرا لكون العدد محدد من قبل الفيفا فى ظل رغبة المناطق فى تمثيل احد حكامها ضمن القائمة الدولية خلال الموسم الجارى وفى مقدمتها منطقة الإسكندرية التى يترأسها المهندس عامر حسين.



تطبيق تقنية الفيديو



تقنية الـ var لم يتم حسم تفعيلها حتى هذه اللحظة من قبل مسئولى اتحاد الكرة لتطبيقها فى لقاءات الدورى الممتاز L,SL 2019-2020 من عدمه>



ويتعين على سمير عثمان تجهيز قضاة الملاعب فى حالة تفعيل تقنية الفيديو من أجل التدريب عليها عبر إقامة معسكرات تدريبية يتم خلالها اتقان كافة الأمور الخاصة بها.



مستحقات الحكام



يصطدم سمير عثمان بأزمة مزمنة تتمثل فى مستحقات الحكام المتأخرة من المواسم الماضية والتى يتم صرف بين الحين والآخر جزء بسيط منها لا تغنى ولا تسمن من جوع فى ظل الظروف الحياتية التى يمر بها قضاة الملاعب.



يسعى رئيس اللجنة الشاب باعتباره خبير فى الأمور المالية حيث يشغل مديرا فى أحد البنوك المصرفية إلى وضع آلية محددة يتم خلالها وضع حد للأزمة المستمرة من مواسم سابقة وكيفية إنهائها من خلال التنسيق مع مسئولى الجبلاية ورؤساء الأندية لضمان حصول الحكام على بدلاتهم المالية.