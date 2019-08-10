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فن

إنجي خطاب تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:00 م
انجي خطاب
انجي خطاب
مصطفى كرم
هنأت الفنانة إنجي خطاب، العالم بحلول عيد الأضحى المبارك عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".

ونشرت عبر "انستجرام"، صورة مكتوب بها "أضحى مبارك كل عام وانتم بخير".

وعلقت قائلة: "كل سنة في كل مكان في العالم طيبين وبخير" .

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.

يذكر أن الفنانة إنجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

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