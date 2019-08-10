طرق التعامل مع لحم الاضحية ليلة العيد.. لا تتناولها مباشرة بعد الذبح

أغلبنا لا نعلم طرق التعامل مع لحم الاضحية ليلية العيد، حيث أنه لم يبق سوى ساعات بسيطة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى، والكثير منا سيقومون بتقديم الأضاحي، ولكن البعض قد يرتكبون بعض الأخطاء في التعامل مع لحم الأضحية ليلية العيد وهو الأمر الذي يتسبب في فسادها دون أن نعلم، أو حتى نلاحظ ذلك.
ويبقى التعامل مع لحم الأضحية ليلة العيد قبل ذبحها، حيث يفضل عدم تناول الأضحية قبل 6 ساعات من ذبحها، والحرص على ألا تكون متعبة قبل الذبح لأن ذلك سينعكس بالسلب على جودة لحمها.
طرق للتعامل مع لحم الاضحية ليلة العيد:
وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز العادات الصحية التي يجب ان نتبعها مع لحم أضحية عيد الأضحى، ومنها:
متى يجب تبريد لحم الاضحية ليلة العيد:
1- لا تضع اللحوم في الثلاجة بعد الذبح مباشرة.
2- أترك اللحم بعد تقطيعه ما بين 10 إلى 12 ساعة في مكان بارد بين 16 درجة إلى 20 درجة مئوية يتجدد فيها الهواء باستمرار.
متى يجب تناول لحم الاضحية ليلة العيد:
3- يوصى الكثير من الأطباء بعدم تناول لحم الاضحية مباشرة بعد الذبح، وتركه من 20 إلى 24 ساعة قبل الطهي.
مدة تخزين لحم الأضحية ليلة العيد:
4- يمكن الاحتفاظ بلحوم الأضاحي من 3 إلى 4 أيام على 4 درجات مئوية، ومن 6 إلى 12 شهرا بعد التجميد اى بدرجة حرارة تبلغ 18 درجة مئوية تحت الصفر.
نظافة الأدوات المستخدمة مع لحم الأضحية ليلة العيد:
5- يجب الاهتمام بنظافة الأدوات التي تستخدم في ذبح الأضاحي، والتي تحميها من الكائنات المجهرية التي قد تفسدها.
6- يوصي الأطباء البيطريون باستخدام السكاكين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
ويبقى التعامل مع لحم الأضحية ليلة العيد قبل ذبحها، حيث يفضل عدم تناول الأضحية قبل 6 ساعات من ذبحها، والحرص على ألا تكون متعبة قبل الذبح لأن ذلك سينعكس بالسلب على جودة لحمها.
طرق للتعامل مع لحم الاضحية ليلة العيد:
وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز العادات الصحية التي يجب ان نتبعها مع لحم أضحية عيد الأضحى، ومنها:
متى يجب تبريد لحم الاضحية ليلة العيد:
1- لا تضع اللحوم في الثلاجة بعد الذبح مباشرة.
2- أترك اللحم بعد تقطيعه ما بين 10 إلى 12 ساعة في مكان بارد بين 16 درجة إلى 20 درجة مئوية يتجدد فيها الهواء باستمرار.
متى يجب تناول لحم الاضحية ليلة العيد:
3- يوصى الكثير من الأطباء بعدم تناول لحم الاضحية مباشرة بعد الذبح، وتركه من 20 إلى 24 ساعة قبل الطهي.
مدة تخزين لحم الأضحية ليلة العيد:
4- يمكن الاحتفاظ بلحوم الأضاحي من 3 إلى 4 أيام على 4 درجات مئوية، ومن 6 إلى 12 شهرا بعد التجميد اى بدرجة حرارة تبلغ 18 درجة مئوية تحت الصفر.
نظافة الأدوات المستخدمة مع لحم الأضحية ليلة العيد:
5- يجب الاهتمام بنظافة الأدوات التي تستخدم في ذبح الأضاحي، والتي تحميها من الكائنات المجهرية التي قد تفسدها.
6- يوصي الأطباء البيطريون باستخدام السكاكين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.