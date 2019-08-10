أحمد فلوكس يوجه الشكر لـ أحمد صبري وموقع صدى البلد

وجه الفنان أحمد فلوكس، الشكر لموقع "صدى البلد"، وإلى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير بعد تكريمه عن مجمل أعماله الفنية، وأحدثها دوره في فيلم "الممر" الذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح جماهيري كبير.





نشر أحمد فلوكس على إنستجرام صورة له مع درع صدى البلد وعلق قائلًا "بشكر مؤسسة صدى البلد الاعلامية وموقع صدى البلد على هذا التكريم والتقدير.



تابع فلوكس: "أوجه الشكر للأستاذ أحمد صبرى رئيس التحرير على المقابلة وأخص بالذكر الأستاذ الإعلامي خالد جمال وبشكر كل الصحفيين المحترمين العاملين بالموقع على تقديرهم وحسن المقابلة".



تحدث أحمد فلوكس في ندوة تكريمه عن دوره في فيلم الممر، وكواليس الفيلم مع أحمد عز وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني وغيرهم من نجوم الفيلم، وردود الأفعال التي وصلته عن الدور، كما يتحدث أيضا عن جديده الفني المقبل.



فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



فيلم الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

