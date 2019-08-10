في أول ظهور رسمي .. تريزيجيه يشارك في خسارة أستون فيلا بثلاثية أمام توتنهام ..فيديو

هُزم فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على يد منافسه فريق توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهما اليوم بملعب توتنهام في أولى جولات الدوري الإنجليزي 2019 /2020.



وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ويعد هذا الظهور الرسمي الأول لتريزيجيه مع أستون فيلا بعد انتقاله من نادي قاسم باشا التركي.



ونجح أستون فيلا في ان يخرج بالشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد عن طريق جون ماكجين بالدقيقة 9.



ولكن في الشوط الثاني استطاع فريق توتنهام العودة من جديد بثلاثة أهداف عن طريق تانجي ندومبيلي بالدقيقة 73 ن وثنائية المهاجم الإنجليزي هاري كين بالدقيقتين 86 و90.



وشهدت المباراة تهديد من تريزيجيه على مرمى فريق توتنهام حيث في الشوط الأول في الدقيقة 20 بتسديدة قوية ، الا ان سانشيز والديرفيريلد، نجح في التصدي لتسديدته، بينما حاول تريزيجيه ان يضيف هدف فريقه الثاني بالدقيقة 32 إلا أنه سدد تسديدة سهلة في ايدي الحارس الفرنسي لوريس.



تجدر الإشارة أن هذا أول مباراة لأستون فيلا في البريميرليج عقب تأهله من دوري التشامبيون شيب الموسم الماضي.