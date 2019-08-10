ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات جنوبي الهند إلى 66 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات في ولايتي /كيرلا/ و/كارناتاكا/ جنوبي الهند إلى 66 شخصًا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم نقل نحو 360 ألف شخص آخرين إلى مخيمات إغاثة في أعقاب الانزلاقات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة المستمرة لأيام.



ونقلت الشبكة الإخبارية عن رئيس وزراء ولاية /كارناتاكا/، بي.إس يديورابا، قوله إن ما لا يقل عن 24 شخصًا لقوا مصرعهم في الولاية الهندية، فيما تم نقل 235 ألف آخرين إلى مناطق أكثر أمانًا، مضيفُا أن أضرارًا جمة لحقت بالممتلكات والماشية.



وكان مسئولون قد أفادوا بأن 42 شخصًا لقوا مصرعهم في ولاية /كيرلا/ حتى أول أمس /الخميس/، كما دفعت السلطات بإقامة ألف و111 مخيم إغاثة يحتمي به نحو 125 ألف شخص، وتم انتشال سبعة جثامين، فيما يخشى أن تكون الانهيارات الطينية قد حاصرت 15 شخصًا آخرين في مزرعة شاي بمدينة /واياناد/ بالولاية ذاتها.



كما واجهت أيضًا ولاية /تاميل نادو/ الواقعة أقصى جنوب الهند فيضانات وانهيارات طينية شديدة، حي تم نشر طائرات تابعة للقوات الجوية لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل.



وتتعرض منطقة جنوب آسيا لكوارث ذات صلة بهطول الأمطار، والتي أسفرت عن مصرع 160 شخصًا خلال الشهر الماضي في شمال شرقي الهند، ونيبال، وبنجلاديش.