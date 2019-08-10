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رياضة

بيراميدز يفوز على إيتوال الكونغولي 4-1 في تمهيدي الكونفدرالية .. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:59 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسرى غازى
سحق فريق بيراميدز نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 4-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز رباعية بيراميدز جون أنطوى هدفين وكل من إيريك تراورى وأحمد على فيما سجل هدف المنافس الوحيد ديماتوري.

بدأ اللقاء بضغط هجومى عبر الثلاثي عبدالله السعيد وايريك تراورى وإسلام عيسى ومرر الغاني جون أنطوى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تصطدم فى جسم مدافع الفريق الكونغولى ويمسكها حارس مرمى المنافس.

مرر عبدالله السعيد فى الدقيقة التاسعة كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها إيريك تراورى قوية يتصدى لها حارس المرمى الكونغولى بصعوبة لترتد مرة أخرى سددها ضعيفة إسلام عيسى وينجح الحارس فى الإمساك بها ويحرم بيراميدز من هدف التقدم.

وأهدر الغاني جون أنطوى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من عبدالله السعيد سددها بقوة يبعدها الحارس الكونغولي الى ضربة ركنية ونجح الغانى جون أنطوى فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 19 من تسديدة رأسية قوية وأضاف ايريك تراورى ثانى الأهداف فى الدقيقة 21 بعدما تسلم تمريرة إسلام عيسى سددها بقوة على يمين حارس مرمى المنافس.

أضاف الغاني جون أنطوى الهدف الثالث فى الدقيقة 33 بعدما تسلم تمريرة من إبراهيم حسن تصل الى اسلام عيسى ويسددها انطوى برأسه قوية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك ونعرض ابراهيم حسن للإصابة فى الدقيقة 42 جراء تعرضه الى العرقلة من جانب أحد لاعبي المنافس.

كثف لاعبو فريق بيراميدز فى الشوط الثاني من الهجمات على مرمى الفريق الكونغولى وأنقذ أحمد أيمن منصور فريقه من هدف أول محقق للاعبى إيتوال بعدما نجح فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام أقدام مهاجم المنافس فى الدقيقة 65.

فى الدقيقة 72 ألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه إيريك تراوري بداعى التسلل عقب تلقيه تمريرة عرضية من أحمد على مهاجم بيراميدز ويحرم الفريق الأزرق من إضافة الهدف الرابع فى الدقيقة 88 أحرز ديماتورى هدف فريقه الوحيد بعدما استغل تمريرة خاطئة من اللاعب إبراهيم عادل أعادها الى الخلف ويسددها اللاعب الكونغولي فى مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز.

حصل أحمد على مهاجم بيراميدز فى الوقت بدل الضائع على ركلة جزاء بعدما تعرض للسقوط داخل منطقة الجزاء سددها أحمد على فى الشباك معلنا عن الهدف الرابع للفريق الأزرق.

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