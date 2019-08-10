النيابة تحقق مع مدير سنترال بتهمة سرقة سلاح ميري من خفير بالغربية

قررت النيابة العامة بمركز السنطة برئاسة المستشار محمد الفقي اليوم فتح باب التحقيق مع مدير سنترال متهم بسرقة سلاح ميري من خفير الحراسة وسماع أقوال شهود العيان فى الواقعة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بسرقة سلاح ميري من الخفير المعين لحراسة سنترال مدينة السنطة.



تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية وبالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى لكشف ملابسات السرقة وضبط الجانى.



وكشفت التحريات الأمنية قيام المدعو" إبراهيم .ا .ش " مقيم بطوخ مزيد ٥٩ سنه يعمل مدير سنترال السنطة بالشروع في سرقة السلاح الميري من الخفير المعين وتوجه إلى منزله لإخفائه كما توجه ضبط المباحث الجنائية إلى منزل المتهم بقريته طوخ مزيد بعد تقنين الإجراءات وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الميري المسروق وبسؤاله اعترف بواقعة السرقة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بسماع أقوال شهود عيان بالواقعة.

