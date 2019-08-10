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تحالف اليمن يرفض انقلاب الانفصاليين الجنوبيين على الشرعية

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:21 م
متحدث التحالف العربي
متحدث التحالف العربي العقيد تركي المالكي
أحمد محرم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رفضه سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على المقار الحكومية في عدن، وانقلابها على حكومة البلاد الشرعية.

وبحسب قناة "العربية"، دعا التحالف إلى خروج قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأعلن التحالف أنه سيستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة اليمنية اليوم السبت الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة الجنوبية التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على تويتر "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وقال مسؤول إن الانفصاليين في جنوب اليمن سيطروا اليوم السبت على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا واللذين انقلب كل منهما على الآخر الأمر الذي يعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد.

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