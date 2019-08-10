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أخبار العالم

السعودية تدعو أطراف الأزمة في عدن إلى اجتماع عاجل بالرياض

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:49 م
علم السعودية
علم السعودية
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن المملكة العربية السعودية دعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي إلى اجتماع عاجل بالرياض، بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مقار الحكومة اليمنية بعدن.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رفضه سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على المقار الحكومية في عدن، وانقلابها على حكومة البلاد الشرعية.

وبحسب قناة "العربية"، دعا التحالف إلى خروج قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأعلن التحالف أنه سيستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة اليمنية اليوم السبت الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة الجنوبية التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على تويتر "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وقال مسؤول إن الانفصاليين في جنوب اليمن سيطروا اليوم السبت على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا واللذين انقلب كل منهما على الآخر الأمر الذي يعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد.

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