في خطبة عيد الأضحى.. شوقي علام: الجندي المصري اكتسب شجاعته من قصة إسماعيل

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الجندي المصري اكتسب بسالته وشجاعته من دروس قصة سيدنا إسماعيل، موضحا أن قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أعطتنا درسا كبيرا في التضحية والصبر والانقياد والرضا.





وأضاف الدكتور شوقي علام ، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، مشيرا إلى أن الجندي الباسل يقبل على الموت في شجاعة وبسالة.





وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن النبي الكريم أخبر عن الجنود المصريين بأنهم خير أجناد الأرض، مستشهدا بحديث سيدنا عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر : «ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».





وأوضح الدكتور شوقي علام ، أننا نقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح، مؤكدا أن إدراك الشعب المصري سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون للشائعات، والمصريين على قلب رجل واحد، مضيفا أن دعوة الأنبياء واحدة وهي بناء الإنسان والعمران وبناء هذه الأرض بعيديا عن القتل والتدمير.



