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فن

صلاة العيد.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:41 ص
احمد ابراهيم
نشر الفنان فادي خفاجة صورة برفقة والده أثناء صلاة العيد، في أول ظهور له بعد أنباء القبض عليه؛ بسبب انزعاج جيرانه من صوت خروف العيد.

وعلق الفنان فادي خفاجة على الصورة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ربنا يديمها نعمة علينا وجودك يا حبيبي يا ابويا".

كان سيد خفاجة والد الفنان فادى خفاجة قد نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه عن حبس ابنه هادى بسبب خروف العيد. 

وقال سيد خفاجة "تصدقوا يا مصريين جيران الهنا جايبين الشرطة عشان مش عارفين يناموا من الخروف اللى جبناه الساعة اتنين ونص الفجر والشرطة الساعة عشرة بتخبط وتقول الجيران مش عارفين يناموا من الخروف والكلاب.. معقولة ناس بتشغل الشرطة بحروب ملهاش أي لازمة.. طيب ليه وعلشان ايه حد يفهمني".

وقامت أجهزة الشرطة بإلقاء القبض على الفنان فادي خفاجة، وأشقائه، بعد أن قام عدد من الجيران بتحرير محضر ضدهم في قسم شرطة التجمع الأول بسبب انزعاجهم من صوت "خروف" العيد.

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صلاة العيد.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه

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