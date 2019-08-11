الأرصاد: طقس أول أيام العيد رائع ولا يوجد أي تحذيرات بجدول الاحتفالات

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس رائع ولا يوجد أي تحذيرات، موضحا أن جدول الاحتفالات لن يتأثر بحالة الجو رغم ارتفاع بدرجة الحرارة.



وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة الأولى، أن نسبة الرطوبة ستشهد انخفاضا مقارنة بالأيام الماضية وبالتالي يعوض الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن الطقس ممتع جدا في السواحل الشمالية.



وناشد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد بشكل مباشر في الأماكن القريبة من أشعة الشمس خاصة وقت الذروة، ويفضل ارتداء غطاء الرأي، مشيرا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خاصة في المناطق الزراعية والوجه البحري.