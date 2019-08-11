ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: طقس أول أيام العيد رائع ولا يوجد أي تحذيرات بجدول الاحتفالات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:20 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
كـريـم الـخـطـيـب
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس رائع ولا يوجد أي تحذيرات، موضحا أن جدول الاحتفالات لن يتأثر بحالة الجو رغم ارتفاع بدرجة الحرارة.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة الأولى، أن نسبة الرطوبة ستشهد انخفاضا مقارنة بالأيام الماضية وبالتالي يعوض الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن الطقس ممتع جدا في السواحل الشمالية.

وناشد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد بشكل مباشر في الأماكن القريبة من أشعة الشمس خاصة وقت الذروة، ويفضل ارتداء غطاء الرأي، مشيرا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خاصة في المناطق الزراعية والوجه البحري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: انخفاض الحرارة درجتين على مستوى الجمهورية

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. والقاهرة 36 درجة.. فيديو

هيئه الارصاد توجه نصائح و تحذيرات للمواطنين تجنبًا لحالة الطقس .. فيديو

ترشيحاتنا

صلاة العيد.. أفضل مكان هل المسجد أم الخلاء ؟

مواطنة تستغيث بالمسئولين: ابنتي مريضة قلب ولا أملك ثمن علاجها

باستخدام الخلايا الجذعية.. علاج جديد للصلع يجعل الشعر أكثر نعومة ويغير لونه

حبس طالبة تمارس الدعارة مقابل 40 جنيها في الدقيقة بـ قصر النيل

طريقة تحضير البيض التركي في 7 خطوات بسيطة

صلاة العيد.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها