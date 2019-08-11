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عطل مفاجئ.. طائرة قطرية تعود للدوحة بعد دقائق من إقلاعها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:14 ص
طائرة قطرية تعود
طائرة قطرية تعود للدوحة بعد دقائق من إقلاعها
رحيم يسري
عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة نحو أوكلاند في نيوزيلندا إلى الدوحة وذلك بسبب "تحذير من عطل في المحرك".

وبحسب موقع Stuff.co.nz"" النيوزيلندي، فإن الطائرة القطرية كان من المقرر أن تصل أوكلاند في نيوزيلندا في تمام الساعة 4:45 صباحا، لكن الطائرة عادت للدوحة بعد 80 دقيقة من إقلاعها.

ونقل الموقع عن أحد ركاب الطائرة القطرية قوله إن المحرك أطلق تحذيرا مما دفع قائد الطائرة للعودة إلى مطار حمد الدولي.

وأكد متحدث باسم الخطوط القطرية إعلان حالة الطوارئ بسبب عطل فني عقب الإقلاع.

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